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Samo jedno gostovanje Jasmine Paunović, bivše tužiteljke i jedne od glavnih kandidatkinja na listi studenata u blokadi, bilo je dovoljno da se potpuno demistifikuje ranija predstava da su kandidati na toj listi intelektualna elita koja vodi računa o ljudskim slobodama, pravim vrednostima i ravnopravnosti.

Ona je u podkastu kod publiciste Dejana Lučića, koji je inače u javnosti okarakterisan kao teoretičar zavera, iznela niz problematičnih izjava.

Ton bivše tužiteljke je išao u ovom smeru: “Državu Srbiju ne vode Srbi, vode je “nesrbi”. “Nećemo valjda Arapima da dozvolimo da ovde glasaju”, “Po osvajanju vlasti treba izolovati zemlju i granicu sa Srbijom”, a na komentar da otac predsednika Aleksandra Vučića nije njegov pravi otac, ona je rekla: “Da, da, to sam čula iz više izvora, priča se”.

Nakon niza kritika zbog ovog nastupa, Jasmina Paunović je izdala saopštenje u kom krivicu prebacuje na Dejana Lučića kod kog je gostovala, ali i na medije koji su osudili njene izjave. Rekla je: “Tabloidni mediji iskoristili su ulogu voditelja i njegove lične stavove, imputirajući ih meni kao sagovornici, sa jasnom namerom da me lično targetiraju i naruše moj ugled u javnosti”. Šta je od ovoga tačno, najbolje će pokazati njene izjave iz gostovanja.

Gosti Usijanja:

prof. dr Milan Petričković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu

Nebojša Bakarec, narodni poslanik SNS

Miroslav Čučković, menadžer Grada Beograda i član Predsedništva SNS