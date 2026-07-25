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Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović i predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković posetile su danas opštinu Bečej gde su razgovarale sa građanima i uverile se u napredak ovog mesta.

- Divno jutro u Bečeju, u prisustvu predsednika opštine, Maje, naših divnih građana. Razgovarali smo o svemu što je urađeno i o svemu što ćemo raditi. Dela, ispunjena obećanja, su prioritet politike Aleksandra Vučića, politike SNS na čelu sa Milošem Vučevićem. Nastavićemo da osluškujemo potrebe građana, da sa njima planiramo razvoj naših opština i gradova - navela je ministarka.

Ona je naglasila da su imali prilike da razgovaraju sa preduzetnicima, starim zanatlijama, domaćim radinostima, ističući da Ministarstvo privrede aktivno pridržava takve preduzetnike.

- Bečej karakteriše jaka privredna aktivnost, ima nekoliko velikih privrednih subjekata, imamo više od 400 preduzetnika više nego pre 14 godina. Ono što je ključ jeste da je jedan od istorijski najvažnijih projekata "Osmeh Vojvodine", čija je izgradnja počela, a koji će prestavljati prekretnicu. Razgovarala sam sa predsednikom opštine kako da dalje razvijamo privredni ambijent. Na panoima smo videli da se poslednjih 14 godina uz snažnu podršku Aleksandra Vučića Bečej razvio. Veliki broj preduzetnika i ženskog preduzetništva je u čitavoj Srbiji. Očekujem da ćemo u narednom periodu raspisati novi set mera podrške, da dalje afirmišemo mali sektor - reči su Mesarović.

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković navela je da je prioritet Pokrajinske vlade podrška ženskom preduzetništvu.

- Imamo pre 20.000 registrovanih domaćinstava i firmi na ženama. Pokrajinska vlada je posvetila pažnju da razgovaramo sa tim ženama širom Vojvodine i posetili smo 30 opština. Sve je više žena koje se interesuje za pomoć - reči su Gojković.

Ona je dodala da Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam daje besplatna sredstva kroz svoje konkurse za kupovinu opreme, opremanje prostora, sirovine.

- Žene se javljaju da su dobile sredstva, da su ih iskoristile i da će se opet javljati na te konkurse. Podržavamo stare zanate i udruženja koja se bave kulturnim nasleđem. Ono mora da se očuva i da vidimo kako da ga primenimo u savremenim oblicima. Drago mi je što smo ovde videli rezultate republičke Vlade,Pokrajinske vlade i opštine, što vidimo promene na bolje. Kruna svega je izgradnja "Osmeha Vojvodine". Mogu da najavim da su izdvojena sredstva za rekonstrukciju muzeja ovde - zaključila je predsednica Pokrajinske vlade.