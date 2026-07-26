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Zašto poznati blokaderi prizivaju kralja usred predizborne trke? - današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:
Zašto poznati blokaderi prizivaju kralja usred predizborne trke?
Šta je to shvatio najpoznatiji preletač Đorđe Vasiljević Atila i šta je toliko uzburkalo javnost?
Šta nam govore disonantni tonovi sa ukrajinsko-ruskog ratišta?
Profesor Dragan Petrović otkriva da li Rusija zaista gubi na bojnom polju.
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.