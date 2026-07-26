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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. 

U današnjem “Pulsu Srbije vikend”, biće reči o temama:

  • Zašto poznati blokaderi prizivaju kralja usred predizborne trke?

  • Šta je to shvatio najpoznatiji preletač Đorđe Vasiljević Atila i šta je toliko uzburkalo javnost?

  • Šta nam govore disonantni tonovi sa ukrajinsko-ruskog ratišta?

  • Profesor Dragan Petrović otkriva da li Rusija zaista gubi na bojnom polju.

Gledajte “Puls Srbije vikend” i Krunu Unu Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda. 