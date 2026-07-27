Aleksić je četiri sata iznosio razloge za pad vlade i kritike koje su se odnosile na gotovo sve resore i aktere vlasti, tražeći izglasavanje nepoverenja i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Rekao je da mu je zadovoljstvo što u sali vidi premijera jer su, kako je istakao, “mnogi ljudi zaboravili da on postoji, kao što su zaboravili i ministre”.

Ministri, medjutim, nisu zaboravili na afere u kojima je bio umešan Aleksić kao predednik optšine Trstenik. Ministar finansija Siniša Mali je značajan deo svog govora iskoristio da kroz grafikonski prikaz pokaže da je Aleksić tokom svog mandata od 2012. do 2016. godine, navodno stvorio hobotnicu privatnih firmi, fondova i opštinskih preduzeća preko kojih su se, kako tvrdi ministar Mali, izvlačine stotine miliona dinara iz budžeta. I ovo je tek početak, prvi dan paralemantarne debate, šta se očekuje da će biti u naredna tri dana – Da li će Vlada biti odbranjena ili izglasano nepoverenje? U kojoj meri je to bitno, da li samo simbolično, s obzirom na to da će svakako biti uskoro izbori?