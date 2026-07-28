Ukrajina i Bliski Istok našli su se kao tema na istom stolu, u istom danu u Ovalnom kabinetu predsednika Amerike Donalda Trampa. On je ugostio i predsednika Volodimira Zelenskog i premijera Izralea Benjamina Netanjahua u Vašingtonu, koji su došli na komemoraciju američkom senator Lindziju Grejemu, snažnom savezniku Ukrajine u sukobu sa Rusijom i velikom prijatelju Izraela.

Zelenski stiže sa zahtevom za jačanje sistema PVO, i licencu za sistem Patriot, i proširenje zajedničke proizvodnje dronova, dok zvaničnici Bele kuće ističu da je ključna poruka Trampa Zelenskom da je vreme za prekid rata i postizanje mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Netanjahu dolazi sa ciljem da Trampu predstavi najnovije izraelske obaveštajne podatke o tajnim lokacijama iranskog nuklearnog programa. Ali Tramp otvoreno govori:”Ne treba meni Bibi da bi mi to otkrio, tačno znam šta se dešava”. Ne skriva i da postoje razmimoilaženja između njega i Netanjahua u vezi sa daljim koracima prema Iranu, kaže:"Imamo male razlike, ali smo prilično blizu". I šta ovi sastanci uopšte mogu doneti? Da li približavaju miru ili razbuktavaju sukobe?