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Deca iz srpskih enklava na Kosovu i Metohiji (KIM) stigla su u Crnu Goru, gde će prvi put letovati na moru, a u organizaciji humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo", izjavio je danas osnivač ove organizacije Arno Gujon.

Naveo je da je ovog leta u Tivat doputovalo 41 dete iz Kosovskog Pomoravlja, Vitine, Mogile, Klokota i Vrbovca, Gračanice, Zubinog Potoka, kao i iz sela u Sirinićkoj župi, Štrpca, Sevca, Berevca i Brezovice.

Decu je izabrala Eparhija raško-prizrenska prema socijalnim kriterijumima, a prednost je data mališanima iz socijalno ugroženih porodica, učenicima sa odličnim prosekom i deci koja do sada nisu imala priliku da odu na more, saopštila je organizacija "Solidarnost za Kosovo".

Gujon je naglasio da je ovo je jubilarna, petnaesta godina otkako svakog leta na more vode mališane sa KIM.

Deca iz srpskih enklava u Tivtu Foto: Marko Petrović Kancelarija za javnu i kulturnu diplomatiju

- Za ovo vreme više od 750 dece provelo je nezaboravne dane na moru. Za većinu njih ovo je jedna od retkih prilika da napuste svoje svakodnevno okruženje, osete slobodu i bezbrižnost, upoznaju nove vršnjake i steknu prijateljstva koja se često nastavljaju i nakon povratka kući. Posebno me raduje kada mi se danas jave mladići i devojke koji su kao deca bili učesnici ovog programa i koji kažu da uspomene sa mora nikada neće da zaborave. To je najlepša potvrda vrednosti ovog programa - rekao je on.

Dodao je da mu je ovaj projekat najbliži srcu i koji će nastaviti da sprovodi i u narednim godinama.

Pored kupanja, učenja plivanja i uživanja na moru za decu je pripremljen bogat program koji obuhvata posetu manastiru Ostrog, krstarenje Bokokotorskim zalivom, obilazak znamenitosti crnogorskog primorja, kao i brojne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti.

O deci tokom čitavog boravka brine stručni tim vaspitača, profesora likovne umetnosti i profesora fizičkog vaspitanja.

Letovanje za srpsku decu iz enklava predstavlja jedan od najdugovečnijih projekata humanitarne organizacije "Solidarnost za Kosovo", koja već 20 godina uz podršku više od 12.000 donatora iz Francuske pomaže srpskom narodu na Kosovu i Metohiji.