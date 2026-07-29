Narodni poslanici treći dan raspravljaju o nepoverenju Vladi. Sednica je produžena, a predstavnici opozicije i vlasti iznose suprotne stavove – poslanici opozicije najviše zameraju Vladi na tome što je, kako navode, izgubila legitimitet, da je jedna od najneuspešnijih Vlada u istoriji Srbije, a članovi vlasti iznose rezultate i planove, ali i optužbe da je opozicija napravila rijaliti od sednice.