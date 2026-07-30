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“Što se mene tiče, idealno vreme za izbore je bio jul, avgust. Ali za to ste me napadali pre dva meseca, rekli ste: Zlikovac bi mogao da nam raspiše izbore za holidej”.

Ovo je rekao predsednik Aleksandar Vučić danas na Kablaru, na svečanom otvaranju staklene atrakcije sa koje se pruža prelepa panorama.

I ne da nema sumnje da se izbori približavaju i da je kampanja praktično uveliko u toku, već su se i stvorili zakonski uslovi da se oni raspišu, nakon jučerašnje sednice u Narodnoj skupštini na kojoj nije izglasano nepoverenje Vladi.

Pitanje datuma je ipak i dalje pitanje od million dolara, čak i kao takvo, možda i najmanje bitno. A pitanje da li će bilo koji datum, onima koji su antirežimski politički akteri, “odgovarati”, je pitanje na koje se može odgovoriti rečenicom:”Političar misli kada je pravi kalendarski trenutak, a državnik misli o sledećoj generaciji”.

Gosti Usijanja:

Vjerica Radeta, potpredsednica Srpske radikalne stranke

Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS

Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost