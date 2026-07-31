Više od 60.000 migranata ušlo je morem i kopnom u špansku eksklavu Seutu na afričkom kontinentu preko granice sa Marokom, desetine ljudi stradale su prilikom ovog prelaska. Pemijer Pedro Sančez okrivio je krijumčarske grupe za ovaj haos i upozorio da je teritorijalni integritet zemlje ugrožen. Uprkos nezapamćenom prodoru nekontrolisane mase, španska vlada saopštava da se većina migranata, njih 25.000 hiljada, koji su prešli u Seutu, sada dobrovoljno vratila u Maroko.