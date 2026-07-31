JURIŠ MAROKANSKIH MIGRANATA NA SEUTU: Neverovatne scene upada 60.000 ljudi u špansku eksklavu Seutu uznemirile svet - da li se zatvaraju granice?
Više od 60.000 migranata ušlo je morem i kopnom u špansku eksklavu Seutu na afričkom kontinentu preko granice sa Marokom, desetine ljudi stradale su prilikom ovog prelaska. Pemijer Pedro Sančez okrivio je krijumčarske grupe za ovaj haos i upozorio da je teritorijalni integritet zemlje ugrožen. Uprkos nezapamćenom prodoru nekontrolisane mase, španska vlada saopštava da se većina migranata, njih 25.000 hiljada, koji su prešli u Seutu, sada dobrovoljno vratila u Maroko.
Zemlje EU su izuzetno uznemirene, a Vlade Danske, Italije i Finske traže da se Španija suspenduje iz Šengenskog prostora. Da li se zatvaraju granice? Da li će se sprečiti prodor marokanskih migranata na evropsko tlo? Šta je pozadina ovog upada?
Gosti Usijanja:
Darko Obradović, Centar za stratešku analizu
Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko ruskog pokreta
Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i predsednik organizacije "Monitor odgovornost”
Aleksadnar Valjarević, klimatolog i profesor geografije