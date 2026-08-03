Slušaj vest

Reprezentativni sindikati u prosveti pohvalili su Nacrt izmena i dopuna Zakona o obrazovanju, a isti taj zakon su blokaderi pre samo pet dana najstrašnije napadali!

Četiri reprezentativna sindikata su, kako su naveli u saopštenju, "uprkos brojnim izazovima i različitim stavovima tokom procesa, aktivno i odgovorno učestvovala u radu na izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, sa jasnim ciljem da se unaprede prava zaposlenih, smanje administrativne obaveze i očuvaju postojeća prava i mehanizmi zaštite zaposlenih".

Rezultati njihovog rada, dodaju, vidljivi su u predloženim zakonskim rešenjima.

- Ostajemo pri predlozima koji se odnose na smanjenje administracije, a koji su usaglašeni na zajedničkim sastancima, kao i pri predlozima koji se odnose na članove 31a i 152. kojima se uređuje preuzimanje zaposlenih, radi njihovog usklađivanja sa Posebnim kolektivnim ugovorom - naveli su.

Da podsetimo, pre samo pet dana tzv. studenti u blokadi saopštili su da "nacrt izmena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja predstavlja jedan od najozbiljnijih udara na demokratsko funkcionisanje škola u poslednjih nekoliko godina".

- Nećemo pristati na zakon koji umanjuje prava onih zbog kojih obrazovni sistem postoji - naveli su na društvenoj mreži Iks, da bi na kraju ispalo da su sindikati u prosveti i više nego zadovoljni zakonom.

Kurir Politika