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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović obišao je radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i razgovarao sa radnicima koji učestvuju u realizaciji jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u gradu.

Pavlović je istakao da je reč o projektu od velikog značaja za grad Niš, vrednom gotovo 90 miliona evra, koji će doprineti zaštiti životne sredine i kvalitetnijim uslovima života građana.

- Ovo je sada najveći projekat, vredan 85 plus 4,5 miliona evra, odnosno ukupno 89,5 miliona evra. Građani Niša će nakon završetka ovog postrojenja dobiti čistiju otpadnu vodu - najavio je Pavlović.

On je naglasio da želi da bude direktno uključen u praćenje radova i da će zbog toga češće obilaziti gradilište.

- Dolaziću ovde češće zato što želim da znam svaki detalj, želim da znam svaki korak dok ovo ne završimo - poručio je gradonačelnik.

Foto: Privatna arhiva

Pavlović je kroz razgovor sa radnicima naglasio da nema mesta za propuste i da je važno da se svaki posao uradi kvalitetno i kako treba, jer je reč o projektu od velikog značaja za Niš.

- Čistija otpadna voda za Niš nije samo projekat, to je ulaganje u zdravlje, prirodu i budućnost svih građana“, zaključio je Pavlović.

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradi se kod Popovca, a njegovom izgradnjom biće omogućeno da otpadne vode iz kanalizacionog sistema Niša prolaze kroz tretman pre nego što se vrate u prirodu.

Foto: Privatna arhiva

Projekat će doprineti zaštiti životne sredine, čistijoj Nišavi, ali i omogućiti priključenje na kanalizacionu mrežu naseljima koja dosad nisu imala tu mogućnost.