Kao što se dogovorilo na Brionima kada je Franjo Tuđman sa vojnim vrhom poručio: “Učinićemo da Srbi praktično nestanu”, brutalni napadi nisu stali do 7. avgusta, a za dva do četiri dana desilo se najveće etničko čišćenje u Evropi od Drugog svetskog rata.

Od Srba su očišćeni Lika, Banija, Kordun, severna Dalmacija. Proterano je više od 200.000 Srba, ubijeno je skoro 2.000 ljudi, dok je spaljeno više od 22.000 kuća. Ima ljudi kojima je ručak ostao na stolu kada su se dali u beg. Ima onih koji ni album sa slikama nisu stigli da spakuju, ima onih koji nisu ni stigli živi do Srbije, a ni 31 godinu posle, ne zna im se trag. Oni koji se sećaju kažu “Da je more mastilo, da je nebo knjiga bela, ne bi sva tuga naša mogla da se ispiše”. Još više boli što nas ubijaju, a mi smo krivi. Oni se ponose jer su činili zločin, a od nas traže da se stidimo i ćutimo jer smo bili žrtve.