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Na punktu Jarinje policija je privela tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Eljšani.

Policajci su zadržani sinoć, a zamenik komandira policije za region sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Eljšani nije izneo više detalja, dodajući da je "slučaj u nadležnosti granične policije".

Direkcija policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja.