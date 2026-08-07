zamenik komandira policije za region sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Eljšani nije izneo više detalja
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TRI POLICAJCA MUP-a SRBIJE PRIVEDENA NA JARINJU: Dvojica puštena, jedan zadržan
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Na punktu Jarinje policija je privela tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Eljšani.
Policajci su zadržani sinoć, a zamenik komandira policije za region sever u Kosovskoj Mitrovici Veton Eljšani nije izneo više detalja, dodajući da je "slučaj u nadležnosti granične policije".
Direkcija policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja.
Kurir Politika/RTS
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