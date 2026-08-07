Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski dolazi u Srbiju u subotu. Ovo je prva njegova zvanična poseta Beogradu, tretira se kao izuzetno važna, a predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će teme razgovora biti evropske integracije, ekonomska i energetska saradnja. Posebno je naglasio da Srbija izuzetno poštuje to što Kijev ne priznaje tzv. Kosovo, ali i to da Srbija ostaje čvrsto pri stavu da neće uvoditi sankcije Rusiji. Ipak je nezaobilazno pitanje kako će reagovati Moskva na posetu predsednika Ukrajine? I kako treba tumačiti komentar neimenovanog ukrajinskog zvaničnika koji je rekao: “Moramo da odvojimo Srbe od Rusije, poseta je šamar Rusima".