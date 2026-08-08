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Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović danas je obišao završenu zgradu Naučno - tehnološkog parka 2, u kojoj će se već narednog meseca održati prvi veliki događaji.

U ovom trenutku u Naučno - tehnološkom parku Niš funkcioniše više od 50 kompanija koje zapošljavaju preko 550 ljudi. To su uglavnom razvojne kompanije, startap kompanije, kao i kompanije koje se bave digitalnim inovativnim sistemima i naprednim tehnologijama.

- Naučno - tehnološki park Niš postao je prepoznatljiv ne samo na nivou Balkana, već i na nivou Evrope i čitavog sveta. Uz ogromnu podršku predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Republike Srbije, Ministarstva za javna ulaganja i Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, opredeljeno je blizu 22 miliona evra za izgradnju nove zgrade. Ovaj objekat će utrostručiti kapacitete koje trenutno ima NTP Niš 1. Sa 10.000 novih kvadratnih metara poslovnog prostora moći ćemo da prihvatimo više od 50 kompanija u novom poslovnom prostoru - kazao je gradonačelnik Niša.

Foto: Grad Niš

Pozivi za kompanije otvoreni su sredinom i krajem maja i traju i danas. Radovi u novom objektu su u završnoj fazi, a zgrada Naučno - tehnološkog parka biće u funkciji već sredinom septembra. Prvi veliki događaj u ovom objektu biće Međunarodni kongres neurohirurga, koji će se održati 9. septembra, a nakon njega, 16. i 17. septembra, biće održan jubilarni, deseti Forum naprednih tehnologija.

- Zgrada će zaživeti, krenuće sa radom, a pojedine kompanije koje će biti smeštene u okviru NTP Niš 2 već planiraju način na koji će organizovati svoj poslovni prostor. Ovaj projekat će dati snažan podsticaj kompanijama, kako stranim tako i domaćim, za razvoj naprednih tehnologija, digitalne infrastrukture i startap kompanija, ali i mladim ljudima koji imaju ideje i žele da pokrenu svoj mali biznis - kazao je Pavlović.

Foto: Grad Niš

U ovom prostoru posluju i veliki svetski brendovi, ali i domaće kompanije, koje zajedno doprinose razvoju tehnološkog sektora.

- To znači da jedni podstiču druge i da privreda, kao i razvoj digitalnih tehnologija, idu u pravom smeru. Pokazaćemo i dokazati da će naš Naučno - tehnološki park 2, onog trenutka kada bude otvoren, za nešto više od mesec dana, biti još jedan motor razvoja privrede našeg grada u oblasti veštačke inteligencije, digitalnih informacionih tehnologija i svih vrsta naprednih tehnologija - zaključio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.