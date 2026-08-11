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"Prema Hrvatima treba biti strpljiv, a sa Srbijom treba biti obazriv i držati distancu". Ovaj savet daju crnogorski analitičari u tekstu Vijesti koji je na naslovnoj strani pod naslovom:"Čvrsto kormilo za mirno more".

Mislilo se, pre litija i pobede opozicije 30. avgusta 2020. godine da za dobre odnose Srbije i Crne Gore nema veće prepreke od politike MIla Đukanovića koji je trideset godina bio na vlasti. Turbulentan politički period za tih nekoliko godina i sadašnje rukovodstvo premijera Milojka Spajića i predsednika Jakova Milatovića, značajno su zaoštrili političke odnose Beograda i Podgorice.

Ne zna se da li više boli ostajanje pri stavu da je tzv. Kosovo nezavisna država ili činjenje svega da se oteža pozicija više od 30 odsto Srba u Crnoj Gori, a ne zna se ni da li više boli što je izaslanik Crne Gore bio u Kninu na obeležavanju godišnjice Oluje, odnosno proslavi, ili što niko od visokog rukovodstva nije bio u Mrkonjić Gradu na pomenu žrtava u najvećem etničkom čišćenju od Drugog svetskog rata.

Dok se, podstaknuti adrenalinom evrointegracija, u Crnoj Gori upinju da se udalje od Srbije, a približe Hrvatskoj, zaboravljaju se činjenice da više od 30 odsto stanovništva Crne Gore čine Srbi, a Hrvati manje od jedan odsto. Trgovinska razmena Crne Gore sa Srbijom je četiri puta veća nego sa Hrvatskom, a Crna Gora izvozi 15 puta više vrednu robu u Srbiju nego u Hrvatsku.

Važnije od ekonomskih brojki su zajedničko poreklo, zajednički jezik, kultura, istorija, vekovi bratskih veza. I to što nam je Crna Gora tako blizu, a sve dalja. Zašto?

prof. Predrag Marković, istoričar

Adam Šukalo, državni sekretar u Vladi Srbije

Marko Lakić, urednik digitalnog izdanja "Politika"

Vladislav Dajković, predsednik Slobodna Crna Gora