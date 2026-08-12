On tvrdi da su mu trojica pripadnika Kosovske policije ušla u porodičnu kuću gde živi sa surpugom i dvoje dece, tražeći mu da prizna da ima pušku, zatim su ga, kako kaže, izvukli iz kuće, odveli u šumu, vezali ga za bukvu, stavili mu krpu na usta i tukli ga.

Rašković navodi da ne postoji puška koju su tražili i da on ne poseduje nikakvo oružje, ali su policijaci, prema njegovom iskazu, uprkos tome rekli da će se vratiti, zapretivši da će njegova supruga, koja je Albanka, biti proterana i da će on ostati bez nje.

Srpska lista je osudila ovaj postupak, a za istragu je nadležan Policijski inspektorat. Zamenik komandira kosovske policije za region Sever Veton Eljšani, je medjutim, izjavio da oni nemaju informacije da su njeni pripadnici tukli bilo koga na području Zubinog Potoka. Da li baš ovde nastaje novi problem - što iskaz, svedoci, modrice i polomljeno rebro nisu dovoljni za istragu i konsekvence za počinice, samo zato jer potiču od Srbina?

Šta očekivati od nadležnih i međunarodne zajednice sada, ako je od početka 2021. do danas bilo čak 550 etnički motivisanih npada na Srbe i opšti muk zbog toga?