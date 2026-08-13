Nenad Rašković je nakon upada kosovske policije u njegov dom brutalno pretučen, a zatim odveden i zlostavljan. Njegov slučaj nije usamljen već deo šireg progona Srba. Istovremeno, Priština nastavlja politički pritisak na Srpsku listu, dok se KFOR povlači sa pojedinih ključnih pozicija, uključujući stalno prisustvo na mostu na Ibru. Sve to dolazi u trenutku kada se na ogradi pravoslavnih crkava u Lipljanu pojavljuju zastave Albanije i bivše OVK, još jedna provokacija usmerena prema srpskom narodu i njegovim svetinjama.

Da li se pred očima međunarodne zajednice stvara sistem u kojem su Srbi sve nezaštićeniji, dok Priština dobija sve veći prostor da sprovodi svoju politiku?

Da li je smanjenje prisustva KFOR-a pravi potez u trenutku kada se bezbednosna situacija za Srbe najrizičnija?

Koliko je opasan pokušaj Prištine da političkim pritiscima oslabi Srpsku listu, da li je cilj da se Srbima na KiM oduzme i poslednji institucionalni mehanizam kojim mogu da štite svoje interese?