Dok se Srbija ubrzano priprema za EXPO 2027, dok se grade veliki infrastrukturni projekti i dok predsednik Aleksandar Vučić obilazi gradilišta i razgovara sa radnicima i privrednicima, pitanje koje se nameće: da li se danas u Srbiji jasno vidi razlika između onih koji žele da se radi i gradi i onih koji žele da se država zaustavi?

Predsednik Vučić danas je sa kineskim ambasadorom Li Mingom obišao kompleks EXPO u Surčinu, projekat koji treba da bude jedan od najvećih razvojnih događaja za Srbiju u narednim godinama. Rokovi su kratki, radovi intenzivni, a poruka sa gradilišta je da Srbija želi da pokaže da može da završi jedan ovako veliki projekat i da ga dočeka spremna. Istovremeno, tokom obilaska juga Srbije, Vučić je govorio i o onome što možda najbolje oslikava ekonomsku svakodnevicu, domaćim kompanijama, proizvodnji i ljudima koji rade. I dok se na jednoj strani Srbije mere rokovi, grade objekti, otvaraju radna mesta i razgovara o novim investicijama, na drugoj se ponovo otvara pitanje političke odgovornosti za ono što se dešavalo tokom blokada. Danas se navršava tačno godinu dana od incidenta u Novom Sadu u kojem su pripadnici Vojske Srbije, odnosno „Kobre“, bili žrtve napada. Sedmorica osumnjičenih terete se za teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, ali zvanične optužnice još nema, a svi osumnjičeni se brane sa slobode.