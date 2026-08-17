Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najbolje rangiranih univerziteta na svetu. Posle četiri godine provedene u toj grupi, Beogradski univerzitet se sada nalazi između 501. i 600. mesta na Šangajskoj listi.

Vlast odgovornost za pad pripisuje rektoru Vladanu Ðokiću i blokadama, pojedini profesori tome što je Vlada smanjila naučni rad profesorima, ali su možda najviše u pravu oni profesori koji kažu da se odgovornost za stanje na univerzitetima ne može prebaciti niti samo na državu, ali ni samo na akademsku zajednicu.