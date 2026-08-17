PAD BEOGRADSKOG UNIVERZITETA NA ŠANGAJSKOJ LISTI: Da li su fakulteti u sunovratu? Ko je za to odgovoran? Može li se stanje popraviti?
Univerzitet u Beogradu više nije među 500 najbolje rangiranih univerziteta na svetu. Posle četiri godine provedene u toj grupi, Beogradski univerzitet se sada nalazi između 501. i 600. mesta na Šangajskoj listi.
Vlast odgovornost za pad pripisuje rektoru Vladanu Ðokiću i blokadama, pojedini profesori tome što je Vlada smanjila naučni rad profesorima, ali su možda najviše u pravu oni profesori koji kažu da se odgovornost za stanje na univerzitetima ne može prebaciti niti samo na državu, ali ni samo na akademsku zajednicu.
Šta je rešenje za oporavak visokog obrazovanja u Srbiji?
Gosti Usijanja:
Valentina Arsić Arsenijević, zamenik dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu
Vladimir Vuletić, sociolog i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu
Nebojša Obrknežev, analitičar
Mihailo Rabrenović, stručnjak za državnu upravu
Patrik Drid, redovni profesor Fakulteta sporta i fizickog vaspitanja u Novom Sadu
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig