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Glavni odbor SPS i predsednik te partije Ivica Dačić doneli su odluku da izađu samostalno na predstojeće vanredne parlamentarne izbore, kao i da će imati svog predsedničkog kandidata.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučič kaže da nema pravo da se meša u odluke drugih političkih partija. "Borićemo se da ih pobedimo, kao i sve druge. Moraćemo sami to da uradimo, da imamo 46 odsto glasova da bismo imali 125 poslanika u Narodnoj skupštini", rekao je predsednik Vučić.

Lider SPS ipak kaže da uprkos odvojenom izlasku na izbore, očekuje nastavak koalicije sa SNS i i da, kako je istakao, neće dati podršku blokaderima.

Samostalni izlazak SPS nije ništa novo, ali šta znači u ovoj dosta delikatnoj političkoj atmosferi? Da li stranka koja je "jezičak na vagi" može da promeni politički kurs posle izbora ili će ostati dosledna svojim koalicionim partnerima?

Gosti Usijanja:

prof. Predrag Marković, istoričar

Vladimir Kljajić, politikolog

Ljubomir Đurić, potpredsednika Centra za nacionalnu politiku