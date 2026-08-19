„Za koga god drugog da glasate osim za listu Ujedinjena Srbija, to je glas za blokadere”. Ovo je rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dodao je i sledeće:”Ne mogu da kažem za studente, jer studenata nema, već za ove istrošene, potrošene političare, loše političare, uglavnom starije generacije. Ili glasate za Ujedinjenu Srbiju, za ozbiljne, odgovorne i iskusne ljude koji nikada neće da stanu i koji će sa još većom energijom da nastave ogroman posao koji su započeli, poručio je predsednik obilazeći Toplički okrug. Dodao je i da smatra da će sve druge liste “na ovaj ili onaj način posle izbora biti uz blokadere”, kao i da žuri da raspiše izbore i da jedva čeka da vidi kako će proći svi učesnici, ali najpre oni koji se već nadaju da će pobediti.