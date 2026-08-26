Poseta direktora CIA Džona Retklifa Moskvi u svetskoj javnosti opisana je kao tajna, za predsednika Amerike Donalda Trampa ona je tek rutinska, za analitičare kao zakulisna radnja, sa šansom da promeni tok rata, za bivšeg premijera Švedske Karla Bilta upozoravajuća tako da, kako je naveo, Retklif odlazi u Moskvu sa mnogo tvrđom porukom od prethodnih američkih izaslanika – upozorenjem ruskom rukovodstvu da ne ide predaleko u eskalaciju jer bi bile ozbiljne posledice po samu Rusiju.

Ruski profesor Dmitrij Evstafjev smatra da Retklif u Moskvu nije doneo predlog za mir, već samo pokušaj Vašingtona da sukob stavi u određene granice, a možda čak i sa elementima ultimatuma. Zvanično od Dimitrija Peskova, portparola Kremlja, poseta je potvrđena, bez mnogo detalja, ali je naglašeno da nije bilo sastanka sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom. U Usijanju pitamo: Koji može biti cilj posete šefa CIA? Koji su signali za rat u Ukrajini?