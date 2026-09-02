Glasači u Srbiji će na birališta naverovatnije izaći u nedelju 25. oktobra. Ova informacija je danas objavljena u medijima uz navode da se očekuje da predsednik Aleksadnar Vučić u narednim danima raspusti Narodnu skupštinu, na prethodno obrazložen predlog Vlade Srbije, i raspiše parlamentarne izbore.

Od dana rapisivanja, do dana izbora, ne sme proći manje od 45, niti više od 60 dana, prema čemu se očekuje da izbori budu raspisani do 10. septembra. Iako je prethodno bio najavljen skup SNS u Novom Sadu za 4. septembar, predsednik Vučić je saopštio da je odlučeno da skup i njegovo obraćanje na njemu, budu odloženi. Rekao je da ne želi da se zbog političke promocije, pokazivanja političke snage, dovođenja 50 ili 100 hiljada ljudi na skup, rizikuje bilo čije povređivanje ili ljudski život. Odgovoran stav nastoji da umiri političke i društvene tenzije, ali da li će se svi politički akteri, antirežimska javnost, oni koji protestuju, ophoditi u skladu sa tom odgovornošću?