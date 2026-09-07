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Više od sto hiljada ljudi danas je na poslednji počinak ispratilo generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Sahranjen je, prema poslednjoj želji, pored svoje ćerke Ane na Topčiderskom groblju u Beogradu. Ljudi su se okupljali od pet ujutru, da bi od sedam u Crkvi Svetog Luke odali poštu generalu. Desetine hiljada je došlo i iz Republike Srpske.

Generalov sin, Darko Mladić, u poslednjem pozdravu, održao je emotivan govor od kog su krenule suze i prisutnima na groblju i mnogima koji su sahranu pratili na malim ekranima.

“Danas izlaziš i pred Lazara i pred Miloša. Pogledaj sa čime izlaziš. Ne moram ništa da nabrajam, narod nam je svedok”. Usijanje posvećujemo sahrani generala Mladića, njegovom životu, ratištu, suđenju, smrti.

Gosti:

Livija Pavićević, državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog

Adam Šukalo, državni sekretar u Vladi Srbije