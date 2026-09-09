Srbija ide na vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. Predsednik Aleksandar Vučić raspisao je izbore i otvorio prostor da građani na najdirektniji mogući način kažu kakvu Srbiju žele i kome daju poverenje da je vodi u narednom periodu. Pred biračima nije samo pitanje političkih stranaka i poslaničkih mandata. Ovo je i svojevrsno glasanje o pravcu kojim je Srbija išla prethodnih godina. Vlast će pred građane izaći sa rezultatima koje predstavlja kao svoju političku legitimaciju, od izgradnje i obnove infrastrukture, preko različitih programa pomoći građanima i podrške privredi, do velikih državnih projekata koji menjaju sliku Srbije. S druge strane, politička scena je pred velikom reorganizacijom i sve delimičnom eliminacijom. Studenti koji su gotovo dve godine nosili proteste sada se suočavaju sa ključnim pitanjem: šta posle blokada i protesta? Da li studentski pokret može da se pretvori u ozbiljnu političku organizaciju? Ko će biti kandidati? Ko donosi odluke? Koji su konkretni programi? I možda najvažnije pitanje: da li iza jedne „studentske liste“ zaista postoji jedinstvena politička ideja? Jer što se izbori više približavaju, sve je vidljivije da među različitim akterima koji su do juče nastupali pod zajedničkim sloganom postoje ozbiljne razlike: ideološke, političke i programske. Jedno je biti protiv nekoga, a drugo je ponuditi građanima odgovor na pitanje: šta posle? Zato će 25. oktobar biti test poverenja u vlast, ali i test spremnosti onih koji žele da je zamene.

Ko ima rezultat, a ko samo obećanje?

Ko ima program, a ko samo protest?

Da li će birači ovoga puta presuditi između onoga što je urađeno i onoga što se tek treba da bude urađeno i promenjeno?

Šta kažu istraživanja javnog mnjenja?

Koji zahtevi građana su promenjeni tokom proteklih 14 godine?



gosti "Usijanja":



Radoslav Marjanović, član Glavnog odbora SNS i predsednik opštine Stari grad

Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju OKO

Nenad Uzelac, politikolog