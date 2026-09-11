Srbija ulazi u jednu od najvažnijih političkih faza. Predsednik Aleksandar Vučić predstavio je nove mere države koje direktno utiču na životni standard građana, od povećanja penzija i plata, preko rasta minimalne zarade, do odluke da se, uprkos teškoj energetskoj situaciji i rastu cena nafte na svetskom tržištu, ne povećava cena goriva. Penzije bi od 1. decembra trebalo da budu veće za 7,5 odsto, plate u javnom sektoru za 8 odsto, dok će zaposleni u socijalnoj zaštiti dobiti povećanje od 12 odsto. Minimalna zarada od januara bi trebalo da dostigne 600 evra. Istovremeno, Aleksandar Vučić najavljuje i politički plan za naredni period. Govorio je o ekonomskom rastu, investicijama, državnim rezervama, zapošljavanju, ali i o tome da će nakon povratka iz Njujorka podneti ostavku na mesto predsednika Republike i u kampanju krenuti kao običan građanin. A na drugoj strani je konačno pred javnost izašla i dugo najavljivana takozvana studentska lista. Pored novih i široj javnosti nepoznatih kandidata, na njoj se pojavljuju imena koja su građani već imali priliku da upoznaju kroz javni i politički angažman među njima Jovo Bakić, Dejan Šoškić, Dejan Bodiroga, Zlatko Kokanović i Vladimir Štimac.



Zato se sada nameće ključno političko pitanje: da li će predstojeća izborna trka biti izbor između konkretnih rezultata, programa i odgovornosti za vođenje države i liste koja je mesecima najavljivana kao nova politička snaga, a koja sada mora da pokaže šta osim protivljenja vlasti zaista nudi građanima?



Da li se iza velikih najava ipak krije organizaciono i programsko neiskustvo?

Mogu li nove državne mere i Vučićevi planovi da promene političku atmosferu u Srbiji i kakav će odgovor na njih imati opozicija i studenski pokret?



Ako deo parlamentarne opozicije daje legitimitet studentskoj listi, dok drugi deo insistira na sopstvenom izbornom nastupu, da li se pred nama zapravo formiraju dva različita opoziciona koncepta, jedan koji želi da se priključi novoj političkoj platformi i drugi koji pokušava da sačuva sopstveni identitet i biračko telo? I ko u toj podeli ima veći politički interes?



gosti "Usijanja":

Aleksandra Stanisavljević, politički analitičar

Dragoljub Kojčić, politički filozof

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku