Na osnovu svih prikupljenih dokaza i zvanično je utvrđeno da "zvučni top" nije korišćen i da su snimci koji su deljeni na pojedinim profilima na društvenim mrežama naknadno montirani i da je na njima namerno pojačan huk i zvuk pištaljki. Ovo je saopštilo Više javno tužilaštvo nakon detaljne istrage. Otkriveno je kako je sve teklo, korak, po korak.

Osmišljena dezinformacija da je korišćeno neko “tehnološko sredstvo”, prvo je plasirana na nalogu pod imenom “Alef Pendule” na društvenoj mreži X. Zatim je vest proširio vojni analitičar

Aleksandar Radić i precizirao da je korišćen “zvučno top”, a zatim je skraćenicom napisao na jednoj viber grupi “bitan je cilj, ovo je psihološka operacija”. Izjave su rapidno plasirane na portalima N1, Direktno, Nova, da bi gotovo odmah tema svrstana na politički teren uz rečenicu Zdravaka Ponoša:”Čoveče, pucao si na narod”. Mislio je na Aleksandra Vučića, ali i ne na to da je on čovek, već nečovek. Jer koji bi čovek pucao s ledja na sopstvene gradjane?

Od tog trenutka kreće dehumanizacija predsednika, izazivanje sukoba, čak s planom da dodje do krvoprolića i gradjanskog rata.

Iako je istina otkrivena, šteta je naneta.

Šta je bio cilj psihološke operacije o lažnom huku i da li se pripremaju nove?



Gosti Usijanja:



Veroljub Arsić, narodni poslanik i predsednik Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

Zoran Andjelković, direktor Pošta Srbije

Ljuban Karan, potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji



Urednica i voditeljka Silvija Slamnig