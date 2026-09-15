Tačno 40 dana pred vanredne parlamentarne izbore koji se održavaju 25. oktobra, opoziciona politička scena u Srbiji dobija dosta kompleksan, zamršen i zamagljen izraz. S jedne strane je eksplicitna i transparentna lista Srpske napredne stranke na čelu sa Aleksandrom Vučićem.

Na drugom političkom polu “studentska lista” na kojoj je prosek starosti kandidata 50 godina. Iako su mesecima unazad studenti u blokadi kategorično odbijali saradnju sa opozicionim strankama, danas se stvari dramatično i dvosmisleno menjaju. Pojedine stranke opozicije, DS, ZLF, PSG, Narodni pokret Srbije, Ekološki ustanak, iznenada odlučuju da podrže listu studenata u blokadi. Ali kako objasniti biračima da studentima više ne smetaju ni Miroslav Aleksić, ni Ćuta, ni Miloš Parandilović, ni Srđan Milivojević… I zašto se za ovaj hibridni aranžman čekao sam predizborni foto-finiš? Ko je koga obmanuo? Da li birači ostaju u zabludi i najvažnije – Zna li se jasan program političkih rivala vlasti?