Posle više od tri godine suđenja, Specijalizovano veće Kosova u Hagu izreklo je prvostepenu presudu četvorici nekadašnjih lidera OVK: Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju. Za ratne zločine protiv najmanje 385 lica, uključujući nezakonita hapšenja i pritvaranja, mučenje, surovo postupanje i ubistva, Tači je osuđen na 25, Veselji na 18, Seljimi na 13, a Krasnići na 25 godina zatvora. Sud ih nije osudio za zločine protiv čovečnosti. Dok je u Hagu vladala napeta atmosfera, uz proteste veterana OVK, na Kosovu i Metohiji hiljade Albanaca izašle su na ulice, očekujući oslobađajuću presudu.

Šta je sud utvrdio o ubistvima i nestancima ljudi koji su bili zatočeni, koliko je žrtava obuhvaćeno dokazanim ratnim zločinima i šta se danas zna o njihovoj sudbini?

Da li je sud utvrdio da su ova hapšenja, mučenja, zlostavljanja i ubistva bila deo organizovane akcije OVK protiv ljudi koje je smatrala protivnicima, i kakva je u tome bila pojedinačna odgovornost?

Šta ova presuda znači za budućnost odnosa Beograda i Prištine?



GOSTI "Usijanja":



Dragan Palibrk, advokat

Milan Jolović, general

Dragan Vujičić, novinar