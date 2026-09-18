SPO u dijaspori podržava listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ i kandidate Aleksandra Jugovića i Aleksandra Čotrića
Odbori Srpskog pokreta obnove (SPO) iz Austrije, Nemačke, Švajcarske, Švedske, Danske i Slovenije pružaju punu podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra, kao i kandidatima za narodne poslanike Aleksandru Jugoviću i Aleksandru Čotriću.
U ime organizacija stranke u dijaspori ističemo da je podrška zasnovana na čuvanju vitalnih nacionalnih interesa, iskrenom patriotizmu i vidljivim ekonomskim rezultatima.
Srbija je danas ekonomski i diplomatski snažnija. To se ogleda u izgrađenim hiljadama kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, izvozu IKT sektora koji je porastao na preko 4,5 milijardi evra, kao i značajnom ulaganju u zdravstvo kroz čak 102 inovativna leka. Izgradnja i modernizacija aerodroma, razvoj nacionalne avio-kompanije i predstojeći EXPO 2027 dodatno otvaraju našu zemlju prema svetu.
Posebno je važan bolji odnos državnih institucija prema našim ljudima u inostranstvu, kao i brži i efikasniji rad uprave – kroz jednostavnije procedure za lična dokumenta, elektronske recepte i lakšu registraciju preduzeća.
U vreme globalnih sukoba i nestabilnosti, Srbiji su potrebni mir, stabilnost i državno jedinstvo. Zato će naši sunarodnici glasati, kako u diplomatsko-konzularnim predstavništvima, tako i na biračkim mestima u Otadžbini, da bi Srbija nastavila put napretka i jačanja veza sa dijasporom i Srbima u regionu.