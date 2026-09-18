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Odbori Srpskog pokreta obnove (SPO) iz Austrije, Nemačke, Švajcarske, Švedske, Danske i Slovenije pružaju punu podršku izbornoj listi „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ na predstojećim parlamentarnim izborima 25. oktobra, kao i kandidatima za narodne poslanike Aleksandru Jugoviću i Aleksandru Čotriću.

U ime organizacija stranke u dijaspori ističemo da je podrška zasnovana na čuvanju vitalnih nacionalnih interesa, iskrenom patriotizmu i vidljivim ekonomskim rezultatima.

Srbija je danas ekonomski i diplomatski snažnija. To se ogleda u izgrađenim hiljadama kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, izvozu IKT sektora koji je porastao na preko 4,5 milijardi evra, kao i značajnom ulaganju u zdravstvo kroz čak 102 inovativna leka. Izgradnja i modernizacija aerodroma, razvoj nacionalne avio-kompanije i predstojeći EXPO 2027 dodatno otvaraju našu zemlju prema svetu.

Posebno je važan bolji odnos državnih institucija prema našim ljudima u inostranstvu, kao i brži i efikasniji rad uprave – kroz jednostavnije procedure za lična dokumenta, elektronske recepte i lakšu registraciju preduzeća.