Progon, pretnje i osveta. U samo 24 časa javnost je videla nekoliko zastrašujuće primitivnih i nasilnih video snimkaka koji su došli od studenata u blokadi Fakulteta dramskih umetnosti, od bišeg košarkaša Vladimira Štimca koji podržava Studentsku listu, kao i od manje poznatih simpatizera ove opozicione grupacije. Na repertoaru su morbidno predstavljanje predsednika Aleksandra Vučića, pretnja jahanjem, uz prikaz primera jahanja konja, svih koji ne pripadaju antirežimskoj javnosti. Suluda vulgarna poruka ženama i poziv koji doslovno glasi ovako: „Ljudi, gde ćemo mi sa tolikim ćacikama 26. oktobra, dajte da pomognemo studentima, napišite nam najkreativniju ideju šta ćemo sa ćacikama kad studenti pobede?“. Možda je još mizernije što ove ogavne postupke nije osudio niko iz Studentske liste i antirežimskog bloka koji se proklamuje da se zalaže za poštovanje ljudskih prava i vrednosti i društveno političke kulture.