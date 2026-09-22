Dok se u Srbiji zaoštrava politička borba, Aleksandar Vučić u Njujorku vodi diplomatsku bitku za interese Srbije. Pred Ujedinjenim nacijama govoriće o Kosovu i Metohiji, međunarodnom pravu i dvostrukim standardima prema našoj zemlji. Poruka je jasna, Srbija neće odustati od svojih državnih interesa! Istovremeno, na domaćem terenu kreće predizborna utakmica bez elementarnog poštovanja političkog protivnika. Umesto direktnog suočavanja stavova i programa, nosilac Studenske liste dr Ilija Srdanović odbio je poziv Aleksandra Vučića na televizijski duel. I upravo zato se nameće pitanje: šta je alternativa politici koju danas predstavlja državna vlast? Koji su konkretni planovi onih koji žele da preuzmu odgovornost za Srbiju i šta bi njihova politika značila za ekonomiju, stabilnost i položaj naše zemlje?



gosti "Usijanja":

prof. Stevica Deđanski, Centar za razvoj međunarodne saradnje

Milovan Drecun, SNS

Sava Stambolić, politički analitičar