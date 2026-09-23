Predsednik Aleksandar Vučić večeras izlazi pred Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Srbija očekuje govor u kojem će se čuti stav naše zemlje o najvažnijim svetskim i regionalnim pitanjima. Ali pre Vučića, za govornicom UN čuli smo hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i predsedavajućeg Predsedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i ponovo poruke u kojima je Srbija predstavljena kroz sopstvenu interpretaciju prošlosti. Plenković je govorio o Ratku Mladiću i insistirao na poštovanju međunarodnih sudskih presuda. Ali zanimljiva je šira slika, samo dan ranije Donald Tramp je pred istom tom svetskom organizacijom žestoko kritikovao Međunarodni krivični sud, nazivajući ga institucijom koja prekoračuje svoja ovlašćenja i pozivajući članice da iz njega istupe. I upravo tu se otvara pitanje ironije međunarodne scene: kada međunarodni sud donese presudu koja odgovara političkoj poruci – tada se pozivamo na autoritet međunarodnog prava. A kada međunarodne institucije donesu odluke koje velikim silama ne odgovaraju, onda se njihov autoritet dovodi u pitanje. Plenković je u UN-u govorio o suočavanju sa prošlošću i veličanju ratnih zločinaca, ali ostaje pitanje: gde je u toj priči mesto za suočavanje sa ustaškom ideologijom i nasleđem NDH, kao i za zločine nad Srbima? Denis Bećirović govorio je o ratu, Srebrenici, Srbiji i Republici Srpskoj, ali ni on nije otvorio sva pitanja ratne prošlosti, poput Nasera Orića, koji je pred Haškim tribunalom pravosnažno oslobođen optužbi? Dok u Njujorku lideri iz regiona uplašeni za svoju bezbednost formiraju vojne saveze i govore o suočavanju sa prošlošću, u Srbiji se politička kampanja sve više zaoštrava. Javnost je suočena sa sadržajima koji su izazvali reakcije zbog pretnji i poruka usmerenih prema predsedniku Srbije, ali i prema ženama koje podržavaju vlast. Tu je i sporni film studenata FDU, koji deo javnosti vidi kao politički angažovan umetnički izraz, dok vlast i njene pristalice u njemu prepoznaju propagandnu poruku.

Večeras diskutujemo:

Dok se svet menja pred našim očima, od Trampovih pretnji Iranu do otvorenog sukoba velikih sila, kakvu poruku Srbija večeras šalje iz UN i gde u tom novom svetskom poretku vidi svoje mesto?

Da li Plenković i Bećirović govore o prošlosti selektivno i zašto se jedni zločini neprestano vraćaju u fokus, dok se o drugima ćuti?

Gde je granica između političkog i umetničkog izraza, a gde počinje propaganda, posebno kada se u kampanji pojavljuju poruke o seksualnom nasilju i pretnje ženama?

Ako se traži promena vlasti i poverenje građana, zašto se odbija javni duel sa predsednikom i razgovor pred građanima, a istovremeno politička borba postaje sve oštrija i sve više liči na pretnje i obračun?



gosti "Usijanja":

Miroslav Bjegović, profesor bezbednosnih nauka

Veroljub Arsić, SNS

Stefan Krkobabić, PUPS