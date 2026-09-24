“Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Slažem se da treba da obnovimo poverenje u Ujedinjene nacije, ali međunarodni sistem kakav smo poznavali je srušen. Oni koji su jednom pogazili principe nemaju nikakvo moralno pravo da o njima govore. Sloboda i nezavisnost u donošenju odluka za Srbiju su najviše vrednosti. Gazili su Srbiju, ali je nisu porazili. Srbija se podigla kao feniks iz pepela”. Ovo su neke od ključnih rečenica koje je predsednik Aleksandar Vučić izgovorio pred članovima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku, na 81 zasedanju. U Usijanju komentarišemo poruke i domete predsednikovog govora pred najvažnijim liderima sveta.