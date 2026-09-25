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U četvrtak, 24. septembra 2026. godine, u Velikoj sali Privredne komore Srbije održana je Regionalna konferencija o trendovima u telekomunikacijama i medijima, DIGITAL & DIGITAL AWARDS 2026, u organizaciji Color Media Eventsa.

Održana su četiri panela, nakon kojih je usledila dodela nagrada za doprinos i dostignuća u oblasti telekomunikacija i medija. Nagrada za najbolju informativnu emisiju na televiziji pripala je emisiji Kurir televizije „Puls Srbije vikend“, koju vodi Kruna Una Mitrović i koju svake subote i nedelje gledate u terminu od 12.10.

1/6 Vidi galeriju Kruna Una Mitrović Foto: Marko Karović

Kruna Una Mitrović, urednica i voditeljka emisije „Puls Srbije vikend“, ovo priznanje vidi kao motivaciju i podstrek u daljem radu. - Velika mi je čast sto sam u ime emisije “Puls Srbije vikend” primila nagradu za najbolju informativnu emisiju. Hvala Color Media Groupu što je prepoznao naš trud i rad tokom 2025. i 2026. godine. Potvrda nam je da se timski rad, hrabrost i kontinuitet u radu isplate, ali je ovo i obaveza da budemo bolji.

Ova nagrada pripada svima koji svakodnevno rade na unapređenju standarda koji smo postavili pre dve godine na Kurir televiziji.

Želela bih da se zahvalim našoj kući na potpori i podršci koju nam pruža, ali i našim urednicima na poverenju. Nova televizijska sezona tek je počela, mi smo spremni za nove izazove.

Foto: Nemanja Nikolić

Uredništvo emisije, takođe, s velikim ponosom ističe svoje viđenje ovog priznanja:

Slađana Slavković Jovanović, glavna urednica emisija “Puls Srbije” i “Puls Srbije vikend” komentariše: - Iza ove nagrade stoji mali tim velikih ljudi koji svakodnevno ulažu znanje, kreativnost i mnogo energije u svaki segment emisije. Budući da ih je malo, volela bih i ovde da ih pomenemo: Maja Ješić, Kruna Una Mitrović i Milovan Stanišić. Nagrada nije mogla otići u bolje i zaslužnije ruke!

Foto: Privatna arhiva

Maja Ješić, urednica emisije “Puls Srbije vikend”, svesna velikog broja formata informativnog karaktera na domaćoj medijskoj sceni, dodaje:

- Drago mi je što je naša emisija prepoznata u veoma oštroj konkurenciji. To je potvrda da se profesionalna hrabrost da se bude objektivan u izazovnim vremenima vrednuje. Opredeljenje tima emisije “Puls Srbije vikend” jeste da čvrsto stoji pri stavu da govoru mržnje ne sme biti mesta u javnoj sferi i da je u interesu javnosti da se očuva odgovornost za izgovorenu reč. U našoj emisiji svakog vikenda živi debata, pristojan, ali i temperamentan dijalog. Svakoga vikenda podsećamo da su jedino dobri argumenti prihvatljivi za nas. Ne volimo licimerje i najintrigantnijim društvenim temama pristupamo otvoreno. Ova nagrada nas obavezuje.

Ivan Kleut Foto: Ilija Ilić

RAZMENJENO ISKUSTVO SA OSTALIM AKTERIMA MEDIJSKOG PROSTORA NA JEDNOM OD PANELA

Ivan Kleut, dirktor spoljnih produkcija Kurir televizije, bio je učesnik panela Njeno veličanstvo televizija: Vodeći ljudi TV stanica o planovima za 2026. godinu. Pored njega, u okviru ovog panela, koji je moderirao novinar Aleksandar Timofejev, na ovu temu govorili su i Igor Šanjević, direktor vesti, Newsmax Balkans, Aleksandra Martinović, direktorka Direkcije za multimediju, Telekom Srbija, Duška Vučinić, šefica Službe za odnose s javnošću Radio-televizije Srbije (RTS), Goran Karadžić, generalni direktor Radio-televizije Vojvodine (RTV), i Dragana Pejović, glavna i odgovorna urednica Euronews Srbija. Na pitanje moderatora panela Aleksandra Timofejeva kakvo je iskustvo Kurir televizije kad je praćenje izbora i predizborne kampanje u pitanju, direktor spoljnih produkcija Kurir televizije Ivan Kleut je rekao: - Tokom više od šest godina postojanja Kurir televizija pratila je sve domaće izbore, pa tako i one u regionu, ali i svetu. Predstojeće parlamentarne izbore pratićemo kao i dosad - profesionalno, na terenu i u studiju, s brojnim relevantnim gostima koji će analizirati rezultate iz minuta u minut, po već ustaljenoj tradiciji – pet minuta pre svih.

Timofejev je primetio da se na programu naše televizije odskoro emituje serija “Dinastija”, priznavši da je i sam pogledao jednu epizodu, koja ga je vratila u vreme kad se ta legendarna serija premijerno emitovala. - Kad sam se priključio Kurirovom televizijskom timu, predlagao sam da kupimo seriju “Dinastija”. Verovao sam da bi to bio pun pogodak jer već duži period u TV industriji vlada talas nostalgije koji se ogleda u ponovnom emitovanju starih serija i oživljavanju starih TV formata. Pokazalo se da nismo pogrešili u odabiru, što pokazuju i zvanični rezultati merenja gledanosti. Dakle, nekad je potrebno samo malo hrabrosti i vere. To pokazuje i da televizija kao mediji ne umire. Starija generacija se kroz Karingtonove vraća u neka prošla vremena, a mlađe zanima sadržaj onoga zbog čega nikog nije bilo na ulicama kad se emitovalo.

1/5 Vidi galeriju Ivan Kleut Foto: Ilija Ilić

Osim toga, ova jesen na Kuriru počela je znatno ranije, još u julu, serijom “Sultanija Kosem”, koja je logičan nastavak hit serije “Sulejman Veličanstveni”, koja se emitovala na našem kanalu. Time smo izašli iz ustaljene prakse započinjanja jesenje šeme u septembru.

Kad smo najavili “Dinastiju” na društvenim mrežama, publika je oduševljeno reagovala i sugerisala da je emitujemo i u dnevnom terminu, tako da televizija i društvene mreže deluju kao dvosmerna ulica, istakao je Kleut. Iz publike su se na panelu čule pohvale i pozdravi povodom emitovanja serije koja se upisala u istoriju televizije.











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