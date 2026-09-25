Produkt mržnje. Zastrašujući čin ekstremizma. Nešto što ne želimo da se dešava u našem društvu. Ali desilo se. Na sred ulice u sred bela dana. Čovek star 56 godina, sekirom je napao aktiviste SNS jutros u centru Kule. Razbijao je štandove i s leđa sekirom napao ljude, povredio je dvoje aktivista SNS. Nakon toga se odvezao svojim autom, ali je uhapšen.