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NAPAD NA AKTIVISTE SNS: Čovek sekirom s leđa nasrnuo na ljude i štand SNS u Kuli - Šta je pozadina ovakvog ekstremizma?
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Produkt mržnje. Zastrašujući čin ekstremizma. Nešto što ne želimo da se dešava u našem društvu. Ali desilo se. Na sred ulice u sred bela dana. Čovek star 56 godina, sekirom je napao aktiviste SNS jutros u centru Kule. Razbijao je štandove i s leđa sekirom napao ljude, povredio je dvoje aktivista SNS. Nakon toga se odvezao svojim autom, ali je uhapšen.
Šta je pozadina ovog ekstremizma? Zašto vrvi od atmosfere mržnje? Mogu li da se ipak ne prelaze crvene linije?
Uglješa Mrdić, SNS
Dejan Bulatović, SNS
Rajko Petrović, politikolog