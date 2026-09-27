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EKSKLUZIVNO NA KURIR TV OD 19h SPECIJALNA EMISIJA "OSTAVKA - NOVO POGLAVLJE"! Uživo obraćanje predsednika, ekskluzivni gosti, uključenja, specijalni prilozi
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Večeras od 19.00 na Kurir televiziji emitujemo specijal pod nazivom “Ostavka – novo poglavlje”.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto predsednika države. Nakon toga otpočinje novo poglavlje - ulazi u izbornu kampanju na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.
U specijalnoj emisiji Kurir televizije, “OSTAVKA – NOVO POGLAVLJE”, pratite uživo obraćanje i rekapitulaciju rada na Andrićevom vencu.
O najvažnijim potezima, odlukama i rezultatima proteklih devet godina govore:
Saša Milovanović, Vladimir Đukanović, Nebojša Krstić, Bojan Bilbija, Radoslav Marjanović, Stefan Krkobabić, Borko Kašanski, Dejan Miletić.
Budite uz Kurir televiziju večeras od 19.00. Emisiju vodi Silvija Slamnig.