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Večeras od 19.00  na Kurir televiziji emitujemo specijal pod nazivom “Ostavka – novo poglavlje”. 

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnosi ostavku na mesto predsednika države. Nakon toga otpočinje novo poglavlje - ulazi u izbornu kampanju na listi “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija”.

U specijalnoj emisiji Kurir televizije, “OSTAVKA – NOVO POGLAVLJE”, pratite uživo obraćanje i rekapitulaciju rada na Andrićevom vencu.

O najvažnijim potezima, odlukama i rezultatima proteklih devet godina govore: 

Saša Milovanović, Vladimir Đukanović, Nebojša Krstić, Bojan Bilbija, Radoslav Marjanović, Stefan Krkobabić, Borko Kašanski, Dejan Miletić.

Budite uz Kurir televiziju večeras od 19.00. Emisiju vodi Silvija Slamnig.

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Aleksandar Vučić ostavka  Izvor: Kurir