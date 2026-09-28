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Od danas svakog radnog dana od 16.00 s vama će biti Silvija Slamnig i Jelena Pejović, voditeljke nove emisije Kurir televizije, „Kurir i tačka“.

Želite pitanja? Argumente? Stavove?

Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”.

Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.

Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.

Danas je u studiju voditeljka Silvija Slamnig, a njeni gosti su:

Livija Pavićević

Zoran Đorđević

Predrag Marković