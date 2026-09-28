DANAS U NOVOJ INFORMATIVNOJ EMISIJI KURIR TELEVIZIJE „KURIR I TAČKA“ O TEMAMA U FOKUSU JAVNOSTI, UZ BIRANE GOSTE
Od danas svakog radnog dana od 16.00 s vama će biti Silvija Slamnig i Jelena Pejović, voditeljke nove emisije Kurir televizije, „Kurir i tačka“.
Želite pitanja? Argumente? Stavove?
Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”.
Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.
Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.
Danas je u studiju voditeljka Silvija Slamnig, a njeni gosti su:
Livija Pavićević
Zoran Đorđević
Predrag Marković
Budite uz Kurir televiziju i gledajte emisiju „Kurir i tačka” od 16.00.