„Nikada pre i nikada posle nećemo imati predsednika Srbije kao što je Aleksandar Vučić“. Ovu rečenicu su izgovorile mnoge partijske kolege iz Srpske napredne stranke, sada građanina Aleksandra Vučića, koji je krenuo u predizbornu kampanju. Slično misle i mnogi građani, a sigurno da bi to potpisali oni koji su sinoć pred podnošenje ostavke došli na Andrićev venac. Večeras pitamo pitamo šta posle ostavke?