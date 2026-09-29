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Sudija Ustavnog suda Srbije dr Mihajlo Rabrenović boravi u poslovno-akademskoj poseti Londonu, tokom koje je razgovarao sa predstavnicima britanskog parlamenta, Vrhovnog suda, Ministarstva pravde i poslovne zajednice.

Rabrenović za Kurir kaže da su teme razgovora bile kako institucije sa viševekovnom tradicijom odgovaraju na izazove digitalnog doba, kako se može povećati efikasnost pravosuđa, a sačuvati njegov autoritet i poverenje javnosti, kao i kako kvalitet državne uprave utiče na privredu i svakodnevni život građana.

- U Domu lordova sam razgovarao sa lordom Morisom Glasmanom, laburističkim članom Gornjeg doma, univerzitetskim profesorom i osnivačem intelektualnog i političkog pravca Blue Labour. Pričali smo o britanskom parlamentarizmu i ulozi Doma lordova u zakonodavstvu i razmatranju javnih politika. Naš razgovor je obuhvatio i znatno šira pitanja odnosa države, tržišta i društva, suvereniteta, pravne države, kao i savremenih izazova društvene kohezije - ispričao je Rabrenović za Kurir.

Susret Rabrenovića sa Glasmanom održan je u Vestminsterskoj palati, a u razgovoru je posebno razmatrano kako očuvati društvenu koheziju i poverenje u institucije u uslovima političke i društvene polarizacije, kao i značaj kvaliteta zakonodavstva za stabilnost institucionalnog sistema.

Rabrenović je naveo da britansko iskustvo pokazuje da tradicija i reforme ne moraju biti suprotstavljene i ukazao da je posebno važno pitanje kako institucije mogu da se menjaju i unapređuju, a da istovremeno čuvaju stabilnost, autoritet i poverenje građana.

Kako je rekao, razgovor sa lordom Glasmanom bio je posebno zanimljiv, jer je pitanje institucija posmatrano šire, kroz odnos države, društva i građana, kvalitet zakonodavstva i društvenu koheziju.

Foto: Privatna arhiva

Rabrenović je razgovarao i sa lejdi Ingrid Simler, sudijom Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva.

On je objasnio da Ustavni sud Srbije i Vrhovni sud Ujedinjenog Kraljevstva imaju delom različite nadležnosti i deluju u različitim ustavnim sistemima, ali da su pitanja efikasnosti, profesionalnih standarda, transparentnosti i poverenja javnosti zajednička i da je zato neposredna razmena iskustava izuzetno korisna.

Rabrenović je istakao da je domaćina upoznao sa inicijativom za elektronsko podnošenje ustavne žalbe, pokrenutom nakon izbora novog saziva Ustavnog suda.

- Elektronsko podnošenje ustavne žalbe vidim kao važan korak ka jednostavnijoj komunikaciji građana sa Sudom i delotvornijoj ustavnosudskoj zaštiti. Digitalizacija sama po sebi nije cilj. Cilj je dostupnija, efikasnija i pouzdanija institucija - naglasio je Rabrenović.