Ponovo poziv na debatu i ponovo odbijanje! RTS je Aleksandra Vučića, Iliju Srdanovića i direktorku CRTE Vukosavu Crnjanski pozvao na predizborno sučeljavanje. Vučić je poziv prihvatio, dok su Srdanović i CRTA odbili da učestvuju. Međutim, Vučić danas ponovo poziva Srdanovića da izađe pred građane i odgovori na konkretna pitanja, između ostalog, kakvu bi politiku Studentska lista vodila prema Rusiji i sankcijama ukoliko bi dobila vlast.

Dok se od debate beži, Aleksandar Vučić nastavlja kampanju širom Srbije. U borskom i zaječarskom kraju govori o infrastrukturnim projektima, ulaganjima i planovima za razvoj zemlje. Istovremeno, Domagoj Margetić i Dino Hubanić javno vređaju roditelje Aleksandra Vučića, čime se ponovo otvara pitanje granice između političke kritike i napada na porodicu. A gde su u svemu tome Boris Tadić i Dragan Đilas? Bivši predsednik govori o mogućem povratku kroz Studentsku listu, dok Đilas zagovara svoju viziju buduće Srbije i evropskog puta. Debata je ponuđena. Poziv je ponovljen. Pitanja su sve konkretnija:

Ko ima program, a ko izbegava suočavanje sa pitanjima koja čekaju odgovor?