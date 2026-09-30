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Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji Kurir i tačka”, od 16.00.

Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.

Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.

Današnju emisiju vodi Jelena Pejović, a njeni gosti su:


Stefan Krkobabić, PUPS

Dejan Miletić, Centar za proučavanje globalizacije

Budite uz Kurir televiziju i gledajte emisiju Kurir i tačka” od 16.00, svakog radnog dana.