UMESTO POLITIČKE DEBATE, OKRŠAJI NA ULICAMA: Zašto se izbegava dijalog na televiziji, a biraju se fizički incidenti?
Više fizičkih inicdenata desilo se tokom poslednjih 48 sati i svi su politički inspirisani.
Poslednji je bio sinoć kada je aktivistkinja Srpske napredne stranke Ljiljana Cvjetković zadobila udarac pesnicom u glavu na ulici u Novom Sadu. Na snimku se vidi da je udara muškarac koji je protestovao u grupi ljudi koja podržava Studentsku listu, a neposredno pre incidenta na istom mestu kamere su zabeležile nosioca te liste Iliju Srdanovića. Zastrašujuće je što se umesto političke debate, okršaji dešavaju na ulicama. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksadnar Vučić apeluje na sve da ne nasedaju na provokacije, da se sklone ako dođe do istih i da svaki politički akter pokaže odgovornost.
“Mi u našim protivnicima vidimo ljude, ljude iste kao što smo mi, i ne želimo im nikakvo zlo”, rekao je Vučić.
Gosti Usijanja:
Zašto se izbegava debata na televiziji, a biraju se fizički incidenti na ulici?
Aleksandar Šešelj - zamenik predsednika Srpske radikalne stranke
Rajko Kapelan - politički analitičar
Sava Stambolić - politički analitičar
Urednica i voditeljka Silvija Slamnig