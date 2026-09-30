Poslednji je bio sinoć kada je aktivistkinja Srpske napredne stranke Ljiljana Cvjetković zadobila udarac pesnicom u glavu na ulici u Novom Sadu. Na snimku se vidi da je udara muškarac koji je protestovao u grupi ljudi koja podržava Studentsku listu, a neposredno pre incidenta na istom mestu kamere su zabeležile nosioca te liste Iliju Srdanovića. Zastrašujuće je što se umesto političke debate, okršaji dešavaju na ulicama. Nosilac liste Ujedinjena Srbija Aleksadnar Vučić apeluje na sve da ne nasedaju na provokacije, da se sklone ako dođe do istih i da svaki politički akter pokaže odgovornost.