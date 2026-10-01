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Od vozača, preko poslovanja u svetskim kompanijama, do sopstvenog biznisa, od hladne Rusije i mračnih rudnika, preko Švajcarske, do tropskih vrućina na Floridi i noćnog života u Majamiju.

Od čoveka koji je krenuo praktično ni iz čega do jednog od najuspešnijih i najkreativnijih biznismena sa ovih prostora. Njegov životni put obeležili su teški metali, veliki poslovi, klubovi, investicije i milioni potrošenih i zarađenih dolara. Ali iza poslovne biografije krije se i priča o detinjstvu u ne tako kreativnim i lagodnim uslovima, priča o ocu uz kog je odrastao i o ambiciji koja ga je terala da radi bez predaha.

1/11 Vidi galeriju Gost emisije “Neispričano” Milan Popović Foto: NEMANJA NIKOLIC/Kurir



Danas je posebno vezan za Vršac, svoj rodni grad. Pomagao je bolnicama, školama, sportu, deci i socijalno ugroženima, želeći da ostane anoniman. A onda je njegov privatni život postao javna priča.

Godine sudskog spora zbog prvorođenog sina, privremene mere, sudovi, veštaci, policija, preteće poruke, pokušaji ucene. Ono što je trebalo da bude tih rastanak i dobra saradnja u odgoju deteta, postalo je jedna od najdužih i najpraćenijih porodičnih bitaka u regionu.

U ovoj emisiji biće reči o optužbama koje su godinama iznošene na njegov račun, o biznisu, uticaju, vezama i navodnom pritisku na ljude i institucije. Ali ovo je prilika da čujete drugu stranu priče. Dok se javnost godinama bavila pravnim sukobom s jednom od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, mnogo manje se govorilo o čoveku koji je sve počeo bez velikog kapitala, izgradio posao na obe hemisfere, postao sinonim za trgovinu bakrom i deo svog uspeha vratio svom rodnom gradu i ljudima kojima je to bilo najpotrebnije.



Gost emisije "Neispričano", urednice i voditeljke Jelene Pejović, je Milan Popović, biznismen.