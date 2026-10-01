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DANAS OD 16.00 na Kurir televiziji, u emisiji „Kurir i tačka“, o aktuelnim dešavanjima na političkoj sceni govore Aleksandar Jerković i Sandra Božić
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Želite pitanja? Argumente? Stavove?
Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”, od 16.00.
Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.
Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.
Današnju emisiju vodi Silvija Slamnig, a njeni gosti su:
Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO)
Sandra Božić, SNS
Budite uz Kurir televiziju i gledajte emisiju „Kurir i tačka” od 16.00, svakog radnog dana.