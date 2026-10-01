Sve što je danas važno, videćete na Kurir televiziji u emisiji „Kurir i tačka”, od 16.00.

Ovde se ne staje na pola priče, jer svaka tema ima svoju tačku.

Izborna kampanja je u punom jeku, informacija je mnogo, vesti pretiču jedna drugu, ali mi smo tu da ih za vas pratimo, proveravamo, sortiramo i verno vam ih predstavimo. Tačnost je naš najvažniji adut, a brza i dinamična diskusija, s mnogo video-priča, razjasniće svaku nedoumicu.

Današnju emisiju vodi Silvija Slamnig, a njeni gosti su:



Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO)