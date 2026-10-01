OVAKO JE MILAN POPOVIĆ SA 27 GODINA ZARADIO PRVI MILION: Mark Rič mu postavio pitanje, a njegov odgovor ga je ZAPANJIO - Ekskluzivno otkrivamo detalje (VIDEO)
Kako je od vozača i zaposlenog u velikim svetskim kompanijama stigao do sopstvenog biznisa i prvog miliona? Milan Popović u ekskluzivnoj emisiji "Neispričano" otkriva detalje razgovora sa čuvenim biznismenom Markom Ričem, nakon što je odlučio da napusti kompaniju i započne sopstveni poslovni put.
Popović otkriva kako ga je Rič pitao koliko bi trebalo da mu ponudi kao bonus da ostane, ali i kako je usledio odgovor koji mu je promenio život.
- Rekao mi je: "Čuo sam da si dao otkaz. Dođi sutra u Švajcarsku da razgovaramo." Otišao sam kod njega i ceo dan smo proveli zajedno. Pitao me je: "Koliko želiš da ti dam kao bonus da ostaneš?" U knjizi o Mark Riču koju sam pročitao pisalo je da je on jednom od prethodnih poslodavaca tražio milion dolara bonusa. Kada ga nije dobio, napustio je tu firmu i napravio svoju. Tražio sam mu tada milion dolara. Nisam to radio samo zbog novca. Obožavao sam svoj posao i želeo sam da uradim ono što je uradio on. On je rekao: 'Imaš od mene milion dolara. I ja sam imao istu takvu situaciju u svom životu.' Tako sam dobio prvi milion. Imao sam 27 godina - rekao je Popović.
Pogledajte video tizer u nastavku i saznajte deo neverovatne priče Milana Popovića:
Ne propustite ekskluzivnu emisiju "Neispričano" u subotu, 3. oktobra, od 22.15 časova na Kurir televiziji.