- Rekao mi je: "Čuo sam da si dao otkaz. Dođi sutra u Švajcarsku da razgovaramo." Otišao sam kod njega i ceo dan smo proveli zajedno. Pitao me je: "Koliko želiš da ti dam kao bonus da ostaneš?" U knjizi o Mark Riču koju sam pročitao pisalo je da je on jednom od prethodnih poslodavaca tražio milion dolara bonusa. Kada ga nije dobio, napustio je tu firmu i napravio svoju. Tražio sam mu tada milion dolara. Nisam to radio samo zbog novca. Obožavao sam svoj posao i želeo sam da uradim ono što je uradio on. On je rekao: 'Imaš od mene milion dolara. I ja sam imao istu takvu situaciju u svom životu.' Tako sam dobio prvi milion. Imao sam 27 godina - rekao je Popović.