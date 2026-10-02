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Od subote, 3. oktobra, na Kurir televiziji će biti emitovan dokumentarni serijal “Američki san na srpski način”, u terminu subotom i nedeljom od 11.30.

Ovo je serijal o devetoro Srba koji su uspeli da ostvare svoj san u Sjedinjenim Američkim Državama, priča o tome kako su odoleli svim preprekama i iskušenjima i zahvaljujući svom znanju, stručnosti i predanom radu, uspeli da izgrade zavidne karijere i učine svoje ime prepoznatljivim i poštovanim u Americi, pa i mnogo šire.

Foto: Promo

Da put nije bio ni malo lak, da je zahtevao velika odricanja, pa i bolne trenutke, da je izazova i iskušenja bilo na svakom koraku, čućete iz priče svakog od njih. A svaka ima svoj tok i svoje specifičnosti.

Ranko Ristić Foto: Promo

Ono što je svima zajedničko je da su im koreni srpski, da su uspeli, da su pokazali koliko vrede i da ponosno stoje iza svog imena. Ono što ih razlikuje jeste da su svoje uspehe upisali u najrazličitijim oblastima, počevši od nauke, umetnosti, medicine, pa sve do preduzetništva i humanitarnog rada.

U prvoj epizodi čućete priču o Ranku Ristiću, američkom biznismenu srpskog porekla, direktoru kompanije Zastava Arms, koji već godinama živi i uspešno posluje u Čikagu.

Ranko Ristić Foto: Promo

Pored Ranka, naši gledaoci će kroz serijal imati prilike da upoznaju i sledeće uspešne ljude:

Tamaru Kenvorti , jednu od naših najuspešnijih advokatica u Njujorku

, jednu od naših najuspešnijih advokatica u Njujorku Ivana Aksentijevića , svetski poznatog onkologa i predsednika humanitarne organizacija SAMA

, svetski poznatog onkologa i predsednika humanitarne organizacija SAMA Dejvida Vujića , čuvenog naučnika i člana sprske sedmorke, koji je učestvovao u svemirskoj misiji Apolo

, čuvenog naučnika i člana sprske sedmorke, koji je učestvovao u svemirskoj misiji Apolo Milana Milisavljevića , prvog violistu čuvene Metropolitan opere

, prvog violistu čuvene Metropolitan opere Danijelu Sremac , predsednicu Srpskog instituta u SAD

, predsednicu Srpskog instituta u SAD Slobodana Babovića , instruktora padobranstva i čoveka koji iza sebe ima preko 18.000 skokova

, instruktora padobranstva i čoveka koji iza sebe ima preko 18.000 skokova Dušana Pekovića , psihijatra koji živi i radi u Njujorku, čiji pacijenti su bili i mnoge poznate ličnosti iz Holivuda

, psihijatra koji živi i radi u Njujorku, čiji pacijenti su bili i mnoge poznate ličnosti iz Holivuda Ivonu Aksentijević, čuvenu doktorku i naučnicu, ženu svetske karijere u oblasti nauke i medicine, ali i majku pet ćerki