KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: uživo iz Beogradske arene i studija Kurir televizije – subota, 3. oktobar od 17.10
U subotu, 3. oktobra, od 17.10 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisuju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.
Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. Najavio je i specijalnog gosta iz inostranstva, koga narod u Srbiji veoma ceni i voli.
Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.
Gosti u studiju Kurir televizije biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, njuz direktor Kurira
Miroslav Čučković, funkcioner SNS
Zoran Anđelković, funkcioner SNS
Dejan Miletić, analitičar
Bojan Bilbija, novinar Politike
Sa terena će se uključivati Sara Butačević, Anđela Vujanović i Luka Šindik.
Budite uz Kurir televiziju u subotu, 3. oktobra, od 17.10.