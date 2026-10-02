Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U subotu, 3. oktobra, od 17.10 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisuju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni.

Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. Najavio je i specijalnog gosta iz inostranstva, koga narod u Srbiji veoma ceni i voli.

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice. Gosti u studiju Kurir televizije biće: Saša Milovanović, generalni direktor Kurira Borko Kašanski, njuz direktor Kurira

Miroslav Čučković, funkcioner SNS Zoran Anđelković, funkcioner SNS Dejan Miletić, analitičar Bojan Bilbija, novinar Politike