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U subotu, 3. oktobra, od 17.10 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisuju posvećenu velikom predizbornom skupu Srpske napredne stranke u Beogradskoj areni. 

Kandidat za predsednika Vlade Aleksandar Vučić, poručio je da će predstaviti pravi program, jasnu ideju i viziju Ujedinjene Srbije. Najavio je i specijalnog gosta iz inostranstva, koga narod u Srbiji veoma ceni i voli. 

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja iz Arene, naši reporteri izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Jelena Pejović u studiju sa eminentnim sagovornicima analizirati ključne poruke naprednjaka poslate iz srpske prestonice.

Gosti u studiju Kurir televizije biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, njuz direktor Kurira

Miroslav Čučković, funkcioner SNS

Zoran Anđelković, funkcioner SNS

Dejan Miletić, analitičar

Bojan Bilbija, novinar Politike

Sa terena će se uključivati Sara Butačević, Anđela Vujanović i Luka Šindik.

Budite uz Kurir televiziju u subotu, 3. oktobra, od 17.10.