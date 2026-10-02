Specijalni Gost skupa Srpske napredne stranke u subotu u Areni, biće predsednik Vlade Slovačke Robert Fico. Ovo je saopštio nosilac liste „Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija“. Rekao je da je Fico ponosan što je prihvatio poziv, ali je i istakao da tako važan gost dolazi na lični poziv, iako Vučić više nije ni predsednik, ni premijer, već običan građanin. Kakvu poruku šalje dolazak slovačkog premijera u Srbiju na poziv Aleksandra Vučića? Da li ovo znači da Vučić ima podršku važnih političara i kad iza njega ne stoji institucija, fotelja, funkcija?